Roma'dan Zeki Çelik'e 12 milyon euro

08 Ekim 2020 Perşembe - 8:09
Fransız ekibi Lille'de göz kamaştıran bir performansa imza atan Zeki Çelik devlerin radarında...
L'Equipe'in haberine göre; Serie A devi Roma
transferin son gününde milli futbolcu için Lille'e 12 milyon euro teklif etti.
Ancak oyuncu satışlarıyla müthiş geliri kasasına koyan Fransız ekibi bu teklifi geri çevirdi. Premier Lig
temsilcisi West Ham United da Zeki Çelik’i bonservisiyle almak için teklifte bulunmuş, ama Fransız kulübü teklifi yetersiz bulduğunu açıklamıştı.