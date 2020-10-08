Roma'dan Zeki Çelik'e 12 milyon euro

İstanbulspor'dan 2,5 milyon euro'ya transfer olan Zeki Çelik'e 12 milyon euro verdiler.

08 Ekim 2020 Perşembe - 8:09
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Fransız ekibi Lille'de göz kamaştıran bir performansa imza atan Zeki Çelik devlerin radarında...
 
L'Equipe'in haberine göre; Serie A devi Roma transferin son gününde milli futbolcu için Lille'e 12 milyon euro teklif etti.  
 
Ancak oyuncu satışlarıyla müthiş geliri kasasına koyan Fransız ekibi bu teklifi geri çevirdi. Premier Lig temsilcisi West Ham United da Zeki Çelik’i bonservisiyle almak için teklifte bulunmuş, ama Fransız kulübü teklifi yetersiz bulduğunu açıklamıştı.
 

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Etiketler: zeki çelik roma
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