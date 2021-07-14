Roma Telles'in peşin edüştü

Spinazzola'nın sakatlığıyla sarsılan Roma sol bek sorununu Telles'le çözmeyi planlıyor.

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 12:30
İLGİLİ HABERLER
Bir dönem sona erdi! Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz bombası 'Ben pivot forvet istiyorum' dedi ve... Salomon Rondon bombası! Beşiktaş... Beşiktaş ve Galatasaray'dan Romdhane atağı

EURO 2020'nin yıldızlarından Leonardo Spinazzola'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle Roma'nın sol bek mevkiisi için transferde kolları sıvadığı belirtiliyor.
 
İtalyan basını Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın sol bek pozisyonu için Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koyan Alex Telles'i gündemine aldığı belirtildi. Luke Shaw'ın yedeğinde kalan ve daha fazla süre almak istediği bir takıma gitmek isteyen Alex Telles'i Roma'nın 1 sezon kiralamak için görüşmeler yaptığı kaydedildi.
 
Geçen sezon Alex Telles Manchester United formasıyla 27 maça çıktı, 2 gol atıp 6 asist üretti. Alex Telles Manchester United'a transfer olmadan önce Gremio, Galatasaray, Inter ve Porto formalarını giymişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: telles roma
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi sona erdi! Sadece o takımda çalışamaya sıcak baktı Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi sona erdi! Sadece o takımda çalışamaya sıcak baktı
Rıdvan Dilmen'den flaş milli takım yorumu ve Şenol Güneş sözleri! 'Değişmeli'Rıdvan Dilmen'den flaş milli takım yorumu ve Şenol Güneş sözleri! 'Değişmeli' Akıllara durgunluk veren transfer! Altay Fenerbahçe'nin eski müzmin sakatına imza attırıyorAkıllara durgunluk veren transfer! Altay Fenerbahçe'nin eski müzmin sakatına imza attırıyor Galatasaray transfer haberleri... Fatih Terim Bayern Münih'ten 8 numara bulduGalatasaray transfer haberleri... Fatih Terim Bayern Münih'ten 8 numara buldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.