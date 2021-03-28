Romanya - Almanya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Kuzey Makedonya karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 80'den sonra 2 dakika içinde 2-2'yi gören Romanya , 2 dakika daha sonra da Ianis Hagi'nin bulduğu golle 3-2 kazanıp 2022 Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri'ne galibiyetle başlamıştı. Euro 2020 vizesi alamadılar, sonrasındaki Uluslar Ligi'nde de başarılı olamadılar. TD Mirel Radoi için bu maceraya galibiyetle başlamak önemliydi. Sol açık Florinel Coman'ın durumu maç saati netleşecek. Yetişmezse Ianis'i ilk 11'de görebiliriz. Nicolae Stanciu'nun da biraz daha hücuma yakın oynatılması şaşırtıcı olmaz. Kuzey Makedonya karşısında orta alanda çok yoruldu. Gaziantep FK'dan tanıdığımız Alexandru Maxim'le görev değişimi yapabilirler. Kalabalık bir savunma ile çıkarlarsa Alin Tosca bile ilk 11'de olabilir. Ön liberoda görmeye alıştığımız Ovidiu Popescu'nun savunmanın merkezinde olduğu bir düzenle sahaya çıkabilirler.

İzlanda karşısında Leon Goretzka ve Kai Havertz'le ilk 7 dakikada 2-0'ı bulan Almanya , sonrasında da oyun u kontrol edip İlkay Gündoğan'la kapıyı kapatmıştı. Kasım ayında İspanya 'ya 6-0 kaybettikten sonra bu kadar inançlı dönmeleri, Euro 2020 sonrası görevini bırakacak TD Joachim Löw'ün belki de bu turnuvayı "Son Dans" olarak görmesiyle alakalı olabilir. Savunmadan Niklas Süle, orta alandan Toni Kroos sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı. 2003'lü Jamal Musiala'yı ilk kez bu seviyede forma giyerken gördük. Kanatlarda Leroy Sane ve Serge Gnabry oynar. Hücum merkezinde de Timo Werner izleriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Romanya'nın son 8 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Almanya'nın son 7 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım en son 13 yıl 6 ay 15 gün önce karşılaştıklarında, 3-1 kazanan Almanya'nın başında yine Joachim Löw vardı.

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