Romanya Futbol Federasyonu da tepkili

Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması Romanya Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 8:03 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 8:09
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Başakşehir, Paris Saint Germain'e konuk olurken, mücadelenin dördüncü hakemi Rumen Constantin Sebastian Coltescu'nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemi sonrasında turuncu-lacivertli ekip sahadan çekilmiş ve ardından UEFA, yeni bir hakem dörtlüsüyle maçın yarın kaldığı yerden devam etmesine karar vermişti. Konuyla ilgili olarak Romanya Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
Romanya Futbol Federasyonu'nun PSG - Baakşehir maçındaki olayla ilgili açıklaması şöyle:
 
"Romanya Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - İstanbul Baakşehir maçında 14. dakikada yarıda kalan maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun dahil olduğu olayları not aldı. Karşılaşma devam etmedi ve UEFA konuyla ilgili soruşturma gerçekleştirecek. Romanya Futbol Federasyonu olarak olayı tam anlamıyla öğrenmek istiyoruz ve UEFA'dan gelecek raporu bekliyoruz. Federasyon olarak konunun takipçisiyiz.
 
Romanya Futbol Federasyonu, herhangi bir ırkçı veya yabancı düşmanı eylemlere ve ifadelere kesin şekilde karşıdır!"
 

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Etiketler: Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu webo ırkçılık
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