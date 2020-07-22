Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen Ronald Jordan Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı şutör guard Ronald Jordan Hunter ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

24 Ekim 1993 Ohio doğumlu RJ Hunter, 196 cm boyunda.

Basketbol kariyerine Indianapolis'te bulunan Pike High School'da başlayan Hunter, kolej tercihini babası Ron Hunter'ın başantrenörlüğünü yaptığı Georgia State Üniversitesi'nden yana kullandı. Daha ilk sezonunda Georgia State'in en önemli oyuncularından biri haline geldi ve sezonu 17 sayı, 5 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Aynı sezon kendi konferansında Yılın Çaylağı seçildi.

Kolejdeki ikinci ve üçüncü sezonunda hemen hemen her istatistik kategorisinde bir önceki yılın üstüne koyan RJ Hunter, son yılında 19.7 sayı, 4.7 ribaund, 3.6 asist, ve 2.1 top çalma istatistikleriyle oynadı. Georgia State'teki üç sezonun ardından oyuncu hala üniversite tarihinin en skorer oyuncusu apoletini taşıyor.

2015 NBA Draft'larında Boston Celtics tarafından 1. tur 28. sırada draft edildi. NBA'deki ilk sezonunda Celtics ile 36 maça çıktı. Daha sonrasında Chicago Bulls ile anlaşan 26 yaşındaki şutör, 2019 yazına kadar G-League'de forma giydi. Haziran 2019'da ligimizin ekiplerinden Türk Telekom ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon BSL'de 16 maça çıktı ve 9.8 sayı, 3.3 ribaund, 2.8 asist ve 1 top çalma istatistikleri tutturdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 'nde ise 11 maçta 13.8 sayı, 2.3 ribaund, 2.4 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla mücadele ederken üç sayı çizgisinin gerisinden %42.7 gibi yüksek bir yüzdeyle oynadı.

Basketbol, RJ Hunter'ın ailesinde büyük bir gelenek olarak göze çarpıyor. NBA Draft'larında ilk turdan seçilen babası Ron Hunter ile aynı zamanda Chicago Bulls ile beş NBA şampiyonluğu yaşamış efsane oyunculardan Ron Harper da RJ Hunter'ın vaftiz babası.

Yeni transferimiz RJ Hunter'a sarı kırmızılı formaya hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz.