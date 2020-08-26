Ronald Koeman'dan Lionel Messi'ye şok sözler: Artık sana imtiyaz yok

Lionel Messi'nin ayrılık kararında ısrarcı olması Barcelona'da dengeleri altüst etti. 33 yaşındaki yıldızın efsane olduğu kulübü bırakma sebebiyle ilgili olarak ise Arjantin medyasından müthiş bir iddia ortaya atıldı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:21
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Lionel Messi Barcelona'yı bırakıyor. Yıldız oyuncunun ayrılma kararında bir türlü taviz vermemesinin ve geri adım atmamasının altından ise yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın ona söylediği iddia edilen şok sözler olduğu belirtiliyor.
 
rjantin basınından Ole'nin haberine göre; Ronald Koeman geçtiğimiz günlerde Messi'yi direkt olarak telefonla aradı ve "Artık kulüp içindeki imtiyazların bitti. Sana karşı esnek olmayacağım. Takımı düşünmek zorundasın." dedi. Messi'nin morali ise bu sözlerin ardından altüst oldu ve kararsızlığı ortadan kalkarak ayrılma kararını kafasında netleştirdi.
 
Barcelona kariyerinde 731 maçta 634 gol atan ve kariyerinin neredeyse tümünü burada geçiren 6 kez Ballon d'Or ödüllü yıldızın 30 Haziran'a kadar geçerli olan bir "serbest kalma maddesi kullanım hakkı" olduğu belirtiliyor. Messi ve avukatları ise pandemi kaynaklı uzayan 2019/2020 sezonundan ötürü bu maddenin de süresinin uzatılması gerektiğini belirtiyor.
 
 
 

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