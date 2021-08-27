Ronaldo 1 saatte Messi'yi geçti! Manchester United transferi açıklayınca...

3 yıllık Juventus macerasına nokta koyan ve 12 yıl sonra eski takımı Manchester United'a geri dönen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo , Fransız devi PSG'ye transfer olan yeşil sahadaki ezeli rakibi Messi'ye sosyal medyada büyük fark attı.

Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Manchester United Ronaldo transferini resmi olarak duyururken, sosyal medyada yaptığı paylaşım 1 saatte müthiş bir etkileşim aldı.

Twitter'da "Evine hoş geldin Ronaldo" mesajıyla yapılan paylaşım, 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla beğeni aldı. PSG'nin Messi transferini duyurduğu paylaşım ise yaklaşık 870 bin beğenide kaldı.