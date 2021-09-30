Ronaldo Manchester United'ı ipten aldı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi 'nin ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarındaki maçlarla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşan takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Villarrreal'i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

Villarreal, 53. dakikada Paco Alcacer'in golüyle öne geçmesine rağmen, Manchester United 60. dakikada Alex Telles ve 90 5. dakikada Cristiano Ronaldo 'nun golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester United grupta 3 puana ulaşırken, İspanya temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

Turnuva maçlarında 178. kez görev alan Manchester United'ın yıldızı Ronaldo, Iker Casillas'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanının da yeni sahibi oldu.

BAYERN FARKA KOŞTU, BARCELONA DAĞILDI

E Grubu'nda Bayern Münih, konuk ettiği Dinamo Kiev 'i Robert Lewandowski (2), Serge Gnabry, Leroy Sane ve Choupo-Moting'in ağları sarsmasıyla 5-0 yendi.

E Grubu'nun diğer maçında Barcelona, konuk olduğu Benfica 'ya 3-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

Portekiz ekibinin gollerini 3 ve 79. dakikalarda Darwin Nunez ile 69. dakikada Rafa Silva kaydetti. Katalan temsilcisi, iki maç sonunda puan elde edemeyerek grupta son sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 3-0

Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya): 2-1

Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa): 2-1

Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 1-0