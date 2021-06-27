Ronaldo'nun gizem totemi ortaya çıktı! Georgina Rodriguez paylaşınca...

27 Haziran 2021 Pazar - 16:46
EURO 2020'de grup aşamasında oynanan Portekiz
-Fransa maçında 2 gol atan Cristiano Ronaldo
'nun, tekmeliklerine sevgilisiyle olan Georgina Rodriguez ile fotoğrafını çizdirdiği ortaya çıktı.
Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'i attığı gollerle ayakta tutmaya çalışan Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez'i de unutmaması dikkat çekti.
GİZLİ TOTEMİ
Ronaldo, son dünya şampiyonu Fransa
karşısında 2 gol atarak takımını son 16 turuna taşımayı başardı. Portekizli yıldızın gizli totemi günler sonra ortaya çıktı.
Yıldız oyuncunun sevgilisi Georgina Rodriguez ise birkaç gün sonra Instagram
hikayesinde o anları paylaştı ve Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.
Mücadelenin ardından Real Madrid'den eski takım arkadaşı Benzema ile sohbet eden Ronaldo'nun, özel yaptırdığı tekmelikler göze çarptı.
3 MAÇTA 5 GOL
EURO 2020 F Grubu'nda 3 maçta 4 puan toplayarak üst tura yükselen Portekiz'de Ronaldo, 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol attı.
REKORU EGALE ETTİ
36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Fransa maçında Portekiz formasıyla 109. golünü atmış ve Ali Daei'nin rekorunu egale etmişti.
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MIROSLAV KLOSE'Yİ GEÇTİ
Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkaran Ronaldo, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçerek bu turnuvalarda en çok gol atan oyuncu da olmuştu.
5 TURNUVADA DA SAHAYA ÇIKTI
Portekizli Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.