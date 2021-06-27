Ronaldo'nun gizem totemi ortaya çıktı! Georgina Rodriguez paylaşınca...

Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'i attığı gollerle ayakta tutmaya çalışan Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez'i de unutmaması dikkat çekti.

GİZLİ TOTEMİ

Mücadelenin ardından Real Madrid'den eski takım arkadaşı Benzema ile sohbet eden Ronaldo'nun, özel yaptırdığı tekmelikler göze çarptı.

3 MAÇTA 5 GOL

EURO 2020 F Grubu'nda 3 maçta 4 puan toplayarak üst tura yükselen Portekiz'de Ronaldo, 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol attı.

REKORU EGALE ETTİ

MIROSLAV KLOSE'Yİ GEÇTİ

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkaran Ronaldo, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçerek bu turnuvalarda en çok gol atan oyuncu da olmuştu.