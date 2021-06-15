Ronaldo rekor kırdı Portekiz Macaristan'ı sahadan sildi

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile karşı karşıya gelen Portekiz, dişli rakibini son 10 dakikada attığı gollerle 3-0 yendi.

15 Haziran 2021 Salı - 21:04
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EURO 2020 F Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden olan Portekiz, Macaristan'a konuk oldu.
 
Puskas Arena'da oynanan ve 19:00'da başlayan karşılaşmayı Türk hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi yönetti. Mücadelenin ilk yarısında hakimiyet tamamen Portekiz'in elinde oynanırken ilk 45 dakikadan gol sesi çıkmadı.
 
İkinci yarıda baskılını oyununu sürdüren Portekiz aradığı gole 84. dakikada Guerreiro'nun ayağından buldu. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra penaltı kazanan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, beyaz noktadan ülkesini 2-0 öne geçirdi. 90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo bir gol daha atarak skoru 3-0 getirdi.
 
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puan ayrılan taraf Portekiz oldu. Macaristan cephesinde Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai 90 dakika forma giydi.
 
RONALDO REKOR KIRDI
 
Portekiz'de ilk 11'de başlayan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, tarihte 5 Avrupa Şampiyonası'nda da oynayan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız, bu turnuvada da gol atarak Michael Platini ile paylaştığı en çok gol atma rekorunu da tek başına eline geçirdi.

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Etiketler: portekiz macaristan euro 2020
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