Rosier'den flaş Galatasaray açıklaması

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Valentin Rosier " 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' kalıbı benim aklıma yattı, içime sindi." açıklamasında bulundu.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:58
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Beşiktaş'ın yıldız sağ beki Valentin Rosier, siyah beyazlı kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
 
İşte Rosier'in açıklamaları:
 
Hayatta her zaman meselelere para ekseninde bakmamak lazım. Parayı öncelik alırsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Beşiktaş'ın teklifinden daha iyi teklifler aldım ama defalarca söylediğim gibi Beşiktaş'ta çok mutluyum.
 
Beşiktaş'ta çok mutluyum, huzurluyum. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdik, iki kupa kazandık. Burada kalma isteğimi her seferinde tekrarladım ve bunun için de elimde gelen gayreti gösterdim. Neyse ki işler rayına oturdu. Burada devam etme şansını elde ettim.
 
BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM SÖZÜ?
 
Menajerlerim ve sosyal medya hesaplarımı yöneten arkadaşlarım; 'Benim Galatasaray'a gidebileceğim, Beşiktaş'ta devam etmeyeceğim' gibi haberlerin çıktığını söyledi. Hem orada Beşiktaş taraftarlarının için rahatlatabilmek hem o dedikoduları yalanlayabilmek için böyle bir kalıp düşünüyorduk. Orada da 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' kalıbı benim aklıma yattı, içime sindi. Ben onu paylaştıktan sonra da olay epey yayıldı ve patladı.
 
Ben bugüne kadar taraftarların, kulüpte çalışan insanların bu kadar kulübe bağlı olduklarını görmedim. İlk geldiğim günden itibaren bunu bunu hissettirdiler. Tribünde taraftar yoktu ama sosyal medyada, sokakta her zaman aidiyet duygusunu hissettim.
 
Havaalanında bu kadar büyük bir taraftar grubunu beklemiyordum. Hayatım boyunca unutmayacağım. O boyutta bir şey beklemiyordum. Kulübe duydukları aşkı, sevgiyi bir kez daha göstermiş oldular.
 
Favori formam açık ara beyaz. Ama griyi de çok beğendim. Ortada Türk bayrağının olması da çok güzel bir hava katıyor.
 
Ben çok yüksek duygularla oynayan bir futbolcuyum. Taraftarımızla oynamak için sabırsızlanıyorum. Zorlandığınızda taraftar itici güç olarak devreye girebiliyor. Bu sezon çok farklı olacağını düşünüyorum
 
Kariyerimdeki çoğu ilki burada yaşadım. İlk golümü burada attım, ilk kupalarımı burada kazandım. Kariyer sezonumu burada oynadım. Şimdi yine bir ilk yaşayacağım ve Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Oranın seviyesi farklı ama oraya çıkmak heyecan verici. Elimizden geleni yapacağız.
 
İki unutamadığım maç var. Geçen sene 10 kişi kazandığımız Konyaspor maçını ve şampiyonluğun geldiği Göztepe maçını unutamıyorum. Göztepe maçının son anlarında kulübeye dönüp sürekli averaj hesabı tamam mı, iş bizde mi şampiyon olup olmadığımızı soruyordum. O iki anı unutamam. Bence Sergen hocanın en çok öne çıkan özelliği teknik. Maçlarda, antrenmanlarda hocanın önceliği her zaman işin teknik tarafı oluyor. Bence hocayı anlatan kelime bu.
 
Önümüzdeki sezon için şunu söylemek isterim. İnşallah Beşiktaş şampiyon.

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Etiketler: rosier beşiktaş
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