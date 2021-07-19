Rosier'den şaşırtan Galatasaray talebi

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:43
Beşiktaş ile Galatasaray
'ı karşı karşıya getiren Valentin Rosier transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Geçen sezonu Beşiktaş
'ta kiralık geçiren ve siyah-beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Fransız oyuncuya Galatasaray da talip olmuş ve Rosier'nin bonservisini elinde bulunduran Portekiz
ekibi Spor
ting'e teklif yapmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Rosier'den flaş bir hamle geldi.
A Spor'un haberine göre başarılı sağ bek, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın kendisi için Sporting'e teklif yapmamasını talep etti. Rosier, Beşiktaş'ta oynamak istediği için bu talepte bulunduğu belirtildi.