Rosier'den şaşırtan Galatasaray talebi

Yaşanan gelişmelerin ardından Rosier'den flaş bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre başarılı sağ bek, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın kendisi için Sporting'e teklif yapmamasını talep etti. Rosier, Beşiktaş'ta oynamak istediği için bu talepte bulunduğu belirtildi.