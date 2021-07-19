Rosier'den şaşırtan Galatasaray talebi

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Valentine Rosier, menajerine talimat vererek 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum' talebinde bulundu.

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:43
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Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Valentin Rosier transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
 
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve siyah-beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Fransız oyuncuya Galatasaray da talip olmuş ve Rosier'nin bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Sporting'e teklif yapmıştı.
 
Yaşanan gelişmelerin ardından Rosier'den flaş bir hamle geldi.
 
A Spor'un haberine göre başarılı sağ bek, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın kendisi için Sporting'e teklif yapmamasını talep etti. Rosier, Beşiktaş'ta oynamak istediği için bu talepte bulunduğu belirtildi.

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Etiketler: rosier beşiktaş galatasaray
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