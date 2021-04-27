Rosier'in bonservis bedeli belli oldu! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Rosier için Portekiz devi 4 milyon euro istiyor.

27 Nisan 2021 Salı - 10:23
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Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda tutulması gerektiğini belirttiği isimlerden birisi olan Rosier için kulübü Sporting Lizbon'dan bonservis indirimi gelmedi.
 
Bunu üzerine Siyah-Beyazlı yönetim Portekiz kulübüne yeniden kiralama teklifini iletti. Sporting, yeniden kiralama teklifine sıcak bakmasa da oyuncusu Valentin Rosier'in Beşiktaş'ta kalma isteği nedeniyle düşünmek için süre istedi. İki kulüp arasındaki temaslara devam kararı alındı. Sporting Lizbon'un Rosier için 4 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. 24 yaşındaki Fransız oyuncu, sezon başında 200 bin euro'ya kiralanmıştı.  


 

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Etiketler: rosier beşiktaş
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