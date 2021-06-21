Rosier'in menajerine baskı! Anlaşma çok yakın

Beşiktaş, Rosier'in transferini bitirmek için yıldız futbolcunun menajerine baskı yapıyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi - 8:16
İLGİLİ HABERLER
Görüşme yapıldı! Mensah kararı verildi Jose Mourinho Beşiktaş'ın adını verdi! Adem Ljajic'in yeni takımı belli oldu Sergen Yalçın kangreni çözülüyor! 1-2 gün içerisinde... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş tazminat kararı!

Kartal’da teknik heyetin mutlaka kadroda tutulmasını istediği isimlerden Valentin Rosier için pazarlıklar sürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, kiralık sözleşmesi biten Fransız sağ bek konusunda Sporting Lizbon’la anlaşmaya çok yaklaştığı ifade edildi.
 
Beşiktaş, çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki Rosier için Portekiz ekibine 3,5 milyon euro bonservis önermişti. Sporting’in bu öneriyi henüz kabul etmediği ve Marsilya başta olmak üzere farklı kulüplerden daha yüksek teklifler beklediği iddia edildi.
 
Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen Rosier’in ise Sporting’e menajerleri aracılığıyla baskı yaptığı aktarıldı. Rosier’in kararlı tutumu nedeniyle eli kolu bağlanan Portekiz kulübünün kısa süre içinde Beşiktaş’ın teklifini kabul edeceği ve transferin tamamlanacağı vurgulandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: rosier beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Milli Takıma ve Şenol Güneş'e BBC bile dayanamadı! Olay yaratan ifadeler Milli Takıma ve Şenol Güneş'e BBC bile dayanamadı! Olay yaratan ifadeler
Nihat Kahveci'den Şenol Güneş'e salvo! 'Ronaldo'yla antrenman yapıyor ne tecübesizliği'Nihat Kahveci'den Şenol Güneş'e salvo! 'Ronaldo'yla antrenman yapıyor ne tecübesizliği' Türkiye Milli Takımı'nda kavga! Şenol Güneş iki futbolcuyu zor sakinleştirdiTürkiye Milli Takımı'nda kavga! Şenol Güneş iki futbolcuyu zor sakinleştirdi Türkiye'nin başarısızlığına, yenilgiye bir tek o isyan etti! Mert Müldür çöktü kaldıTürkiye'nin başarısızlığına, yenilgiye bir tek o isyan etti! Mert Müldür çöktü kaldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.