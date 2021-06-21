Rosier'in menajerine baskı! Anlaşma çok yakın

21 Haziran 2021 Pazartesi - 8:16
Kartal’da teknik heyetin mutlaka kadroda tutulmasını istediği isimlerden Valentin Rosier için pazarlıklar sürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, kiralık sözleşmesi biten Fransız sağ bek konusunda Sporting Lizbon’la anlaşmaya çok yaklaştığı ifade edildi.
Beşiktaş, çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki Rosier için Portekiz
ekibine 3,5 milyon euro bonservis önermişti. Sporting’in bu öneriyi henüz kabul etmediği ve Marsilya
başta olmak üzere farklı kulüplerden daha yüksek teklifler beklediği iddia edildi.
Kariyerine Beşiktaş
’ta devam etmek isteyen Rosier’in ise Sporting’e menajerleri aracılığıyla baskı yaptığı aktarıldı. Rosier’in kararlı tutumu nedeniyle eli kolu bağlanan Portekiz kulübünün kısa süre içinde Beşiktaş’ın teklifini kabul edeceği ve transferin tamamlanacağı vurgulandı.