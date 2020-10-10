Rosier'in sözleşme detayı şaşırttı!

Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier'in kontratında satın alma opsiyonu yok.

10 Ekim 2020 Cumartesi - 8:58
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Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan kadrosuna dahil ettiği Rosier transferinde detaylar belli oldu.
 
Siyah beyazlıların yıldız ismi kiralık transfer ettiği bilinirken, sezon sonunda satın alma opsiyonunun olup olmadığı merak konusuydu.
 
PORTEKİZ BASINI DUYURDU
 
Aktarılan bilgilere göre 1 yıllığına kiralanan Rosier'in sözleşmesinde satın alma seçeneği bulunmuyor ve oyuncu, sezon sonunda takımına geri dönecek.
 
Valentin Rosier, kariyeri boyunca 77 maça çıkarken 7 asit üretmişti.
 

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Etiketler: rosier beşiktaş
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