Rosier maç sonrası açıkladı! 'Beşiktaş'ta kalmak...'

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Valentin Rosier maç sonu açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2020 Perşembe - 21:42
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Valentin Rosier'in sözleri şu şekilde:
 
Bireysel performanstan konuşmam doğru olmaz. Takım olarak iş yapıyoruz. Bugün rakip çok iyiydi. İyi kapattılar alanları. Biz takım olarak iyi işler yapıyoruz. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bize düşen galibiyetlere devam edip ligin zirvesine yerleşmek.
 
"Taraftarın burada kalmamı istemesi çok güzel"
 
Taraftarların burada kalmamı istemesi çok güzel. Demek ki iyi işler yapıyorum. Ben sahaya odaklanmış haldeyim. Bu konular için beni temsil eden kişiler var. Onlar zamanı gelince ilgileneceklerdir.

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