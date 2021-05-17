Rosier olmazsa yeni sağ bek Wajdi Kechrida olacak

Valentin Rosier'i Sporting Lizbon'dan almaya çalışan Beşiktaş eğer başarılı olamazsa Tunus'ta forma giyen Wajdi Kechrida'yı renklerine bağlayacak.

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:29
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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı.
 
Fransız basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Tunus ekibi ES Saheli'de forma giyen sağ bek Wajdi Kechrida'yı transfer listesine eklediğini yazdı. Beşiktaş'ın kiralık olarak kadroda yer alan Valentin Rosier'in takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacağı belirtildi. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier'nin siyah beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyor.
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19 maçta forma giydi
 
2016 yılından beri ES Saheli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kechrida, Tunus ekibiyle bu sezon ligde 19 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)

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Etiketler: Wajdi Kechrida beşiktaş
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