Rubin Kazan'dan Pelkas için bir teklif daha

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, yeni sezonun açılışının yaklaşmasıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-lacivertli takımda kadroya dahil edilecek isimlerin yanı sıra gelen teklifler neticesinde bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Bunlardan biri de Dimitrios Pelkas...

Rus ekibi Rubin Kazan'ın, Fenerbahçe forması giyen yıldız isim Dimitrios Pelkas'a olan ilgisi bitmek bilmiyor. Takvim'de yer alan habere göre daha önce Yunan oyuncu için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro'luk bir teklif sunan ancak bu teklifi kabul görmeyen Rus kulübü, ikinci bir teklif için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.

FENERBAHÇE, 7 MİLYONU GERİ ÇEVİRDİ

Fransız ekibi Lyon'un 7 milyon euro'luk önerisinin de geri çevrildiği hesaba katılırsa, Rubin Kazan yönetiminin daha yüksek bir teklif getirmesi bekleniyor. 1 Temmuz 'da yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin, Pelkas için 10 milyon euro civarında bir teklif gelmezse bu transfere izin vermesi zor görünüyor.

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