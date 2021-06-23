Rubin Kazan'dan Pelkas için bir teklif daha

Rubin Kazan, Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas için teklifi yükseltti.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 10:56
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Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, yeni sezonun açılışının yaklaşmasıyla transfer çalışmalarına hız verdi.
 
Sarı-lacivertli takımda kadroya dahil edilecek isimlerin yanı sıra gelen teklifler neticesinde bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Bunlardan biri de Dimitrios Pelkas...
 
Rus ekibi Rubin Kazan'ın, Fenerbahçe forması giyen yıldız isim Dimitrios Pelkas'a olan ilgisi bitmek bilmiyor. Takvim'de yer alan habere göre daha önce Yunan oyuncu için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro'luk bir teklif sunan ancak bu teklifi kabul görmeyen Rus kulübü, ikinci bir teklif için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.
 
FENERBAHÇE, 7 MİLYONU GERİ ÇEVİRDİ
 
Fransız ekibi Lyon'un 7 milyon euro'luk önerisinin de geri çevrildiği hesaba katılırsa, Rubin Kazan yönetiminin daha yüksek bir teklif getirmesi bekleniyor. 1 Temmuz'da yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin, Pelkas için 10 milyon euro civarında bir teklif gelmezse bu transfere izin vermesi zor görünüyor.
 
34 MAÇTA 16 GOLE DİREKT ETKİ
 
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon başında PAOK'tan gelen 27 yaşındaki 10 numara, sarı-lacivertli takımın formasıyla toplamda 34 müsabakaya çıktı ve 8 gol atarken 8 de asist yaptı. Pelkas'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. (Takvim)

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Etiketler: pelkas rubin kazan fenerbahçe
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