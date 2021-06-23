Rumlar çok pişman! 'Ucuza bıraktık'

Hem Fenerbahçe'de hem de Macaristan Milli Takımı'nda göz dolduran Szalai için Rumlar çok pişman.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 10:15
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Fenerbahçe’nin sezon ortasında Apollon Limassol kulübünden kadrosuna kattığı Attila Szalai, sarı-lacivertlilerdeki başarılı performansını EURO 2020’ye de taşıdı. Macaristan Milli Takımı’nda öne çıkan isimlerden olan genç savunma oyuncusunun göz kamaştıran formu eski kulübünde buruk bir sevince neden oldu.
 
Performansı pişman etti: ‘Ucuza kaptırdık’
 
Macar futbolcuyu Fenerbahçe’ye sadece 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında veren Rum ekibinde, oyuncuyu çok ucuza bıraktıkları düşüncesinin hakim olduğu öğrenildi. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda değerine değer katan oyuncunun durumunun Apollon camiasında bu nedenle üzüntüye yol açtığı belirlendi.
 
Rumlar şimdi transfer olmasını bekliyor
 
Kıbrıs Rum Kesimi’nde performansı yakından takip edilen oyuncu için Apollon Limassol kulübünün sonraki satıştan pay hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Dev turnuvadaki görüntüsüyle talipleri de artan ismin olası bir yeni transferinin Rum ekibinde sabırsızlıkla beklendiği, çünkü böyle bir durumda Fenerbahçe’nin alacağı bonservis miktarının bir bölümünün Apollon’a gideceğine dikkat çekildi.
 
Ali Koç’un sözleri yankı uyandırdı
 
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı Attila Szalai açıklaması da Kıbrıs Rum Kesimi’nde yankı uyandırdı. Macar oyuncu için 20 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendireceklerini belirten Koç’un sözleri, oyuncunun yüksek bir bonservis bedeli karşılığında takım değiştireceğinin ve bu durumda Apollon’un kasasına da ciddi bir meblağın gireceğinin işareti olarak değerlendirildi. (Skorer)

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Etiketler: szalai fenerbahçe
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