Rumlar çok pişman! 'Ucuza bıraktık'

Fenerbahçe’nin sezon ortasında Apollon Limassol kulübünden kadrosuna kattığı Attila Szalai, sarı-lacivertlilerdeki başarılı performansını EURO 2020’ye de taşıdı. Macaristan Milli Takımı’nda öne çıkan isimlerden olan genç savunma oyuncusunun göz kamaştıran formu eski kulübünde buruk bir sevince neden oldu.

Performansı pişman etti: ‘Ucuza kaptırdık’



Macar futbolcuyu Fenerbahçe’ye sadece 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında veren Rum ekibinde, oyuncuyu çok ucuza bıraktıkları düşüncesinin hakim olduğu öğrenildi. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda değerine değer katan oyuncunun durumunun Apollon camiasında bu nedenle üzüntüye yol açtığı belirlendi.

Rumlar şimdi transfer olmasını bekliyor



Kıbrıs Rum Kesimi’nde performansı yakından takip edilen oyuncu için Apollon Limassol kulübünün sonraki satıştan pay hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Dev turnuvadaki görüntüsüyle talipleri de artan ismin olası bir yeni transferinin Rum ekibinde sabırsızlıkla beklendiği, çünkü böyle bir durumda Fenerbahçe’nin alacağı bonservis miktarının bir bölümünün Apollon’a gideceğine dikkat çekildi.

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