Rusya - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu!

AMilli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor.

Rusya'nın başkenti Moskova 'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Rusya - Türkiye karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.

Orta hakem Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Milli takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynadığı 2 maçın ardından 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Rusya ise oynadığı da iki maçı da kazanarak 6 puana yükselmişti.

İLK 11'LER

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev