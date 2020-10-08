Rusya-Türkiye maçına stadın yüzde 30’u kadar seyirci alınacak!

Rusya-Türkiye maçına stadın yüzde 30'u kadar seyirci alınacak ve biletler satışa çıktı

08 Ekim 2020 Perşembe - 20:10
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Rusya ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Ulusal Ligi futbol karşılaşması seyircili oynanacak. Moskova VTB Arena Dinamo Stadı'nda 11 Ekim'de oynanacak karşılaşma için biletler satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatları 1000 ruble ile 4000 ruble (100 TL ile 400 TL) arasında değişiyor.
 
Karşılaşmaya UEFA'nın belirlediği stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak. Stadyumdaki seyircilerin sosyal mesafeyi korumaları, maske ve eldiven takmaları gerektiği de hatırlatıldı.

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