Ryan Babel Bitcoin uzmanı çıktı!

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8.5 MİLYON EURO

Babel G.Saray'a 2.5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Hollandalı, primler hariç Aslan'dan toplam 8.5 milyon euro kazanacak.