Ryan Babel Bitcoin uzmanı çıktı!

Galatasaray'ın yıldız Hollandalı futbolcusu Babel'in Bitcoin konusunda tüm takıma mali danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 9:40
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Galatasaray'da yönetim, takımı motive etmek için Hatayspor maçına 1 milyon TL galibiyet primi koysa da sarıkırmızılılar, ilk golü yediği bir maçta daha teslim bayrağını çekti. 50 milyon euro maliyetle ligin en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı futbolcuların son dönemde saha dışında yaptıkları yatırımlar sayesinde ise ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı. ABD'de önemli gayrimenkul yatırımları olan ve kripto para dünyasını yakından takip eden Ryan Babel'in, dijital para birimi Bitcoin konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.
 
TÜM TAKIMIN MALİ DANIŞMANI!
 
Hollandalı oyuncuyu dinleyen bazı futbolcular da Galatasaray'da sezon boyunca kazandıkları primlerin fazlasını bir ayda kripto paradan elde etti. 34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Bitcoin satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' mesajını yazmıştı. Deneyimli oyuncu ve onu dinleyen arkadaşları, saha dışında işleri yoluna koyarken, saha içindeki durum ise farklı. Süper Lig'de son 5 haftada toplam 11 puan kaybeden Galatasaray, 3. sıraya geriledi ve şampiyonluk şansını çok zora soktu.
 
8.5 MİLYON EURO
 
Babel G.Saray'a 2.5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Hollandalı, primler hariç Aslan'dan toplam 8.5 milyon euro kazanacak.

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