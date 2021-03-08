Ryan Donk en az 3 hafta yok!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Ryan Donk'un sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.

08 Mart 2021 Pazartesi - 15:23
İLGİLİ HABERLER
Belhanda yönetimi topa tuttu sansürü yedi Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'in cezası belli oldu Sivasspor maçı öncesi Saracchi müjdesi Fatih Terim'e küfür etmişlerdi! Cezaları belli oldu

Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan Ryan Donk'un sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildi. Ryan Donk'un yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor. Hollandalı oyuncunun yerine Luyindama formasını alacak.
 
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
"Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: donk galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Kolombiya basını Falcao'yu konuşuyor! Dün 2 tane atınca... Kolombiya basını Falcao'yu konuşuyor! Dün 2 tane atınca...
Fatih Terim tek tek isim verdi istifa edeceğim dedi!Fatih Terim tek tek isim verdi istifa edeceğim dedi! 2 haftada 5 puan kaybedilince... Galatasaray'da deprem! Belhanda kadro dışı kalıyor...2 haftada 5 puan kaybedilince... Galatasaray'da deprem! Belhanda kadro dışı kalıyor... Canlı yayında yılın takasını açıkladı! 'Al Uğurcan Çakır'ı ver Sörloth'u'Canlı yayında yılın takasını açıkladı! 'Al Uğurcan Çakır'ı ver Sörloth'u'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.