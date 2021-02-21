Sa Pinto'dan 6 haftada sadece 1 galibiyet

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık skorla sona erdi.

Gaziantep FK ve Antalyaspor, karşılaşmada zaman zaman gole çok yaklaştı ancak sonuç alamadı. Maçın 81. dakikasında Antalyaspor'da Gökdeniz Bayraktar'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Bu sonucun ardından ligde 10 haftadır yenilmeyen, son 4 haftada berabere kalan Antalyaspor puanını 33'e yükseltti. Gaziantep FK da 39 puana ulaştı.