Sabri Sarıoğlu'ndan Hasan Ali Kaldırım yorumu: 'Ben de yaşadım'

Sabri Sarıoğlu, Hasan Ali Kaldırım 'ın Başakşehir için iyi bir transfer olduğunu ve oyuncuya haksızlık edildiğini söyledi.

'Gereksiz şekilde üstüne gidildi'

Sarıoğlu, "Hasan Ali Kaldırım'ın gereksiz şekilde üstüne gidildi. İyi bir oyuncu. Başakşehir için iyi transfer. Tabii şampiyonluğa oynayan takımlarda forma giymek zordur. Bunu ben de yaşadım. Kendisini o yüzden gayet iyi anlıyorum." şeklinde konuştu.