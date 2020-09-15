Sabri Sarıoğlu'ndan Hasan Ali Kaldırım yorumu: 'Ben de yaşadım'

Yayıncı kuruluşun yeni yorumcusu Sabri Sarıoğlu, Başakşehir'de formayı giyen Hasan Ali Kaldırım hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

15 Eylül 2020 Salı - 7:31
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Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yeni yorumcularından Sabri Sarıoğlu, Başakşehir'in sol beki Hasan Ali Kaldırım hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
 
Sabri Sarıoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ın Başakşehir için iyi bir transfer olduğunu ve oyuncuya haksızlık edildiğini söyledi.
 
'Gereksiz şekilde üstüne gidildi'
Sarıoğlu, "Hasan Ali Kaldırım'ın gereksiz şekilde üstüne gidildi. İyi bir oyuncu. Başakşehir için iyi transfer. Tabii şampiyonluğa oynayan takımlarda forma giymek zordur. Bunu ben de yaşadım. Kendisini o yüzden gayet iyi anlıyorum." şeklinde konuştu.
 
 

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Etiketler: Sabri Sarıoğlu Başakşehir Hasan Ali Kaldırım
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