Sadece Burak'ın atması yetmiyor

Brest deplasmanına giden Lille kritik maçı 3-2 kaybetti.

08 Kasım 2020 Pazar - 17:07
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Brest ile Lille, Fransa Ligue 1'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brest 3-2 kazandı. Ev sahibinin gollerini 15. dakikada Ronael Pierre-Gabriel, 19. dakikada Romain Perraud ve 42. dakikada Irvin Cardona attı. Lille'in gollerini 45+2'de penaltıdan ve 57. dakikada Burak Yılmaz attı.
 
Burak Yılmaz'ın ikinci golünde asisti Yusuf Yazıcı yaptı. Burak Yılmaz, çıktığı son 6 maçta 6 gol atmayı başardı.
 
Lille'de Burak Yılmaz 90 dakika, Yusuf Yazıcı 66 dakika sahada kaldı. Zeki Çelik sarı kart cezalısı olduğu için forma giymedi.
 
Bu sonucun ardından Lille bu sezonun ilk mağlubiyetini aldı ve 19 puanda kaldı. Brest ise 12 puana yükseldi.
 

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Etiketler: brest lille burak yılmaz
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