Sadece Türkiye değil Avrupa da onu konuşuyor

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Ozan Tufan'ın performansı dikkat çekiyor...

13 Ekim 2020 Salı - 9:59
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Fenerbahçe'de orta sahaya yapılan Sosa, Mert Hakan, Pelkas transferleri, bu bölgedeki rekabeti artırdı. Erol Bulut, Rize maçında Ozan'ı yedek soyundurdu, Hatay karşısında ise ikinci yarının başında oyundan aldı. Fenerbahçe'de bir türlü 11'in değişilmezi olamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Milli Takım'da ise bambaşka bir görüntü çiziyor. Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, önce Almanya karşısındaki futbolu ve attığı jeneriklik golle alkış aldı.
 
Taraftarı heyecanlandırdı
 
Başarılı oyuncu son olarak Rusya maçında da takımın en iyilerinden biri olmayı başardı. Yıldız futbolcu, Milli Takım performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ozan Tufan'ın bu çıkışı, Fenerbahçeli taraftarları da fazlasıyla heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun bu performansını Kanarya'ya da taşımasını dört gözle bekliyor.
 
(Aksam)
 

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Etiketler: ozan tufan fenerbahçe
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