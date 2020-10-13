Sadece Türkiye değil Avrupa da onu konuşuyor

13 Ekim 2020 Salı - 9:59
Fenerbahçe'de orta sahaya yapılan Sosa, Mert Hakan, Pelkas transferleri, bu bölgedeki rekabeti artırdı. Erol Bulut
, Rize
maçında Ozan'ı yedek soyundurdu, Hatay
karşısında ise ikinci yarının başında oyundan aldı. Fenerbahçe'de bir türlü 11'in değişilmezi olamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Milli Takım'da ise bambaşka bir görüntü çiziyor. Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan
, önce Almanya
karşısındaki futbolu ve attığı jeneriklik golle alkış aldı.
Taraftarı heyecanlandırdı
Başarılı oyuncu son olarak Rusya
maçında da takımın en iyilerinden biri olmayı başardı. Yıldız futbolcu, Milli Takım performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ozan Tufan'ın bu çıkışı, Fenerbahçeli taraftarları da fazlasıyla heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun bu performansını Kanarya'ya da taşımasını dört gözle bekliyor.
(Aksam)