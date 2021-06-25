Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a yaylım ateşi

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına tepki gösteren Sadettin Saran "Yıldırım'ın her şeyden önce üslubunu kabul edilemez buluyorum" ifadelerini kullandı.

25 Haziran 2021 Cuma - 9:45
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Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını değerlendirmesini isteyen DHA'ya konuşan Sadettin Saran; "Ali Koç'un üç yılını eleştirmek başka şeydir; seçilmiş Fenerbahçe başkanına hakaret, aşağılama başka..." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Başkanın tabii ki yanlışları olmuştur. Bize düşen, başkanın hatalarından ders çıkartarak başarılı olması yönünde, onun etrafında kenetlenmektir. Dolayısıyla, eski başkan Aziz Yıldırım'ın her şeyden önce üslubunu kabul edilemez buluyorum."
 
KABUL EDİLEMEZ!
 
Önceki yıllarda kulübe hizmet etmiş Saran her fırsatta camiaya destek olmaya devam ederken hiç kimsenin kendisini kulübün üzerinde göremeyeceğine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim" demesi ne demektir? Bu söylem Fenerbahçe değerlerine, kültürüne tamamen aykırıdır. Hiç kimse kendini 1907'de kurulmuş Fenerbahçe'nin üzerinde göremez. Fenerbahçe halkındır, "ben Fenerbahçeliyim!" diyen herkesindir. Aziz Bey'i bu konuda sonuna kadar kınıyorum. Bu tip söylemler Fenerbahçe'ye bir şey katmaz; sadece zarar verir."

  

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Etiketler: sadettin saran aziz yıldırım ali koç
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