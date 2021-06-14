Sadık Çiftpınar'a teklif yağıyor! 4 talip birden

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Sadık Çiftpınar için Süper Lig kulüpleri sıraya girdi.

14 Haziran 2021 Pazartesi - 10:05
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Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olan Sadık Çiftpınar'ın macerası sona eriyor.
 
Sakatlıkların da etkisiyle bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncuya Süper Lig 'den teklif üstüne teklif yağıyor.
 
Sadık'a Altay ve Giresunspor'dan sonra talip olan son takım Kayserispor ve Yeni Malatyaspor. Ancak Sadık Çiftpınar'ın vereceği karar konusunda aceleci davranmayacağı kaydedildi.
 
28 yaşındaki futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe'de başlayıp yeni hocaya kendini gösterme şansını denemek istiyor.

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Etiketler: sadık çiftpınar transfer giresunspor kayserispor malatyaspor altay
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