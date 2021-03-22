Sadık Çiftpınar çıldırdı! 'İsterse emar sonuçlarımı paylaşabilirim'

Hakkında 'kadro dışı kaldı' haberleri yapılan Sadık Çiftpınar sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

22 Mart 2021 Pazartesi - 16:12
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Vodafone Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
 
Maç sonrası sarı lacivertli takımın kadrosunda yer almayan Sadık Çiftpınar, kendisine dair yapılan 'sakat değil' yorumlarına sert cevap verdi.
 
"İSTİYORSA MR SONUÇLARINI YOLLARIM"
 
Sadık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir tv kanalında, hakkımda çıkan asılsız iddalara lütfen itibar etmeyin. Kadroda olmayışımın sebebi kesinlikle bahsedildiği gibi değildir. Çok değerli spor yorumcusu, merak ediyorsa eğer belimle ilgili emar sonuçlarını kendisiyle de paylaşabilirim. Saygılar." dedi.

 

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Etiketler: sadık çifpınar fenerbahçe
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