Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de kadroda yer alamayan Sadık Çiftpınar Altay ile görüşüyor.

15 Haziran 2021 Salı - 9:52
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SÜPER Lig'in yeni temsilcisi Altay güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İzmir ekibini 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli ile yola devam etmesi beklenen siyah-beyazlılar, takım kurmak için de yoğun bir mesai harcıyor. Altay'ın defans hattına monte etmek için Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Sadık Çiftpınar'ı listesine aldığı öğrenildi.
 
Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde düzenli olarak forma giyemeyen 28 yaşındaki defans oyuncusu için Altaylı kurmayların devreye girdiği öğrenildi. 2018- 19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncu bu sezon ligde sadece 6 maçta oynadı. Sarı-lacivertli ekibin sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullanmayacağı oyuncunun boşta kalması bekleniyor. Bonservis sorunu bulunmayan deneyimli stoper, Süper Lig'de görev yaptığı 63 mücadelede 1 gol attı. Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de görev yaptığı 27 müsabakada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
 
JASMİN SCUK'A KOCAELİ KANCASI
 
ALTAY'DA forma giyen Scuk'a 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor talip oldu. Ligde 2017- 18 ve 2019-20 sezonlarında Erzurumspor'la geçen sezon ise Altay'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Boşnak ön liberonun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Altay'da geçen sezon 29 maçta 1 gol attı.

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Etiketler: sadık çiftpınar fenerbahçe altay
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