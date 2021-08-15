Sadık Çiftpınar yeniden Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor savunmaya takviye yapmak için düğmeye bastı.

Sadık Çiftpınar'la anlaşmaya varıldı



Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan eski futbolcusu Sadık Çiftpınar'la prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe kariyeri



Resmi açıklama geldi...



Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, "Sadık Çiftpınar ile prensip anlaşmasına vardık. Sadık Çiftpınar'ın kulübü Fenerbahçe ile ayrılık sürecini bekliyoruz. Sadık'ın transferi kiralık ya da bonservisiyle gerçekleşebilir. O konu henüz belli değil. Sadık, Malatyaspor'da önemli başarılar elde etti. İnşallah onun için de burası güzel olur." dedi.

Fofana da işlem tamam







Fofana konusunda ise Erdoğan, "Fofana transferinde de büyük bir aşama kaydettik" ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Çiftpınar, sarı lacivertli takımda 27 maçta görev aldı ve 2 de gol attı.