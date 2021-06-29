Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 'seyirci' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." açıklamasını yaptı.

29 Haziran 2021 Salı - 16:54 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 17:01
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." açıklamasını yaptı.
 
Bakan Koca, "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da  arsalar da devletindir.
 
Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı  ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz  aşıyı BioNTech'ten alıyoruz.
 
Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu  toplantısının gündeminde olacak.
 
Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı." dedi.
 

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Etiketler: seyirci Bakan Koca vaka yasak
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