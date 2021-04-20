Sahaya bu tişörtlerle çıktılar Klopp'u çıldırttılar

Leeds United - Liverpool maçı öncesi ev sahibi ekibin oyuncuları Şampiyonlar Ligi tişörtüyle sahaya çıkınca ortalık karıştı.

20 Nisan 2021 Salı - 10:53 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 10:57
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Avrupa Süper Ligi oluşumu Premier Lig'i karıştırdı. Bu akşamki Leeds United-Liverpool maçı öncesinde Leeds'li oyuncular ısınmak için sahaya Şampiyonlar Ligi logosunun bulunduğu ve üzerinde "Hak et" ile "Futbol taraftarlar için var" yazılı tişörtlerle çıktı ve rakibine imâlı bir mesaj yolladı. Klopp ise bu tişörtlere maç öncesi röportajında tepki gösterdi.

Leeds United'lı oyuncuların Elland Road Stadı'nda sahaya Liverpool'lularla adeta dalga geçen tişörtlerle çıkması Kırmızılar'ın tepkisini çekti. Maç öncesi yaptığı açıklamada pazar gününe kadar böyle bir oluşumdan haberi olmadığını belirten Jürgen Klopp, "Bu iş parayla alakalı" açıklamasını yaptı.

Ancak Alman teknik adam Leeds'li oyuncular ısınmak için sahaya çıktıkları anda küplere bindi. Maç öncesi Avrupa Süper Ligi oluşumunun parayla ilgili olduğunu söyleyen Liverpool menajeri ise Leeds United kulübüne ateş püskürdü. Klopp, "Eğer birileri bizim Şampiyonlar Ligi'ni hak etmemiz gerektiğini söylüyorsa bu aslında çok komik bir durum ama beni sinirlendiriyor" dedi.
 

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Etiketler: klopp leeds united liverpool
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