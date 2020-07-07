Sahaya düşen yıldırım 16 yaşındaki futbolcuya çarptı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Znamya Truda'da oynayan Ivan Zaborsky (16) adlı futbolcu, sahada antraman yaparken, topa vurduğu sırada yıldırım çarptı.

DHA 07 Temmuz 2020 Salı - 12:29 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 12:31
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Znamya Truda'da oynayan Ivan Zaborsky (16) adlı futbolcu, sahada antraman yaparken, topa vurduğu sırada yıldırım çarptı. Boyun kısmına, düşen yıldırımla hastaneye kaldırılan futbolcu, yaşam mücadelesi veriyor. 
 
Rusya'nın başkenti Moskova'da sıra dışı bir olay yaşandı. Moskova takımlarından Znamya Truda'da ter döken Ivan Zaborsky (16) adlı futbolcu, sahada antrenman yaparken, sahaya yıldırım düştü. Zaborsky'nin topa vurduğu sırada boynunda bulunan metal kolye paratonerin görevi gördüğü ve yıldırımın genç kalecinin boyun kısmına düştüğü ifade edildi. 
 
HASTANEYE KALDIRILDI
 
Hastaneye kaldırılan genç futbolcunun yaşam savaşı verdiği ifade edildi. Takımın sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Zaborsky'nin komadan birkaç kez uyandığı ancak, yaşadığı ağrılar nedeniyle komada kaldığı belirtildi. Öte yandan, yıldırımın genç futbolcunun boynundaki metal kolyeye düşmesi nedeniyle akciğerleride de ağır hasar meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, antrenman sırasında saha etrafında bulut olmadığına dikkat çekerek olayın nasıl olduğunu bilemediklerini belirtti. 
 
 
 

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