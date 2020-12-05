Sakat dediler 22 günde 7 gol attı

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar şov yapmaya devam ediyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi - 10:46
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Vincent Aboubakar, eski günlerini hatırlatan seviyeye geldi.
 
Özellikle Kasım ayından gerçekleşen Milli Takım arasından sonra çıkışa geçen Aboubakar maçları boş geçmiyor. Kamerun A Milli Takımı ile Mozambik karşısında 2 maçta toplam 3 gol atan Aboubakar, Süper Lig'de de üst üste 3 haftada 4 kez ağları havalandırdı. Aboubakar 12 Kasım-4 Aralık döneminde toplam 7 gole ulaştı.
 
Aboubakar böylece 22 günlük süreçte Kamerun forması ile 3 gol, Beşiktaş ile 4 gol atarken 2017'den sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında da gol atmış oldu.
 

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Etiketler: aboubakar beşiktaş
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