Sakatlıkların sebebini açıkladı! 'Tamamen...'

Kale hariç tüm bölgelerde problem yaşadıklarının altını çizen Sergen Yalçın’ın, “Atiba da sakatlandı. Belki maça kadar başta sakatlıklar da olabilir. Maalesef kadrodaki en kritik oyuncuları dinlendirme şansımız olmadı. Önümüzdeki milli araya kadar bu sıkıntıları yaşayacak gibiyiz. Yalnız şunu da kimse unutmasın biz buradan daha da güçlenerek çıkacağız. Bizim için gelecek karanlık değil. Sakatlıklara gerekçe olarak antrenman ya da yükleme diyorlar. Benim takımda üçüncü sezonum daha önce böyle bir şey yaşandı mı? Geçen sene çifte kupa kazandık. Yine aynı idman yine aynı yükleme vardı. Darbeye bağlı sakatlıklara bir şey diyemeyiz ama adale sakatlıkları tamamen oyuncuları dinlendirememekten kaynaklanıyor” diye konuştuğu bildirildi. (Skorer)