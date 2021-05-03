Salih Uçan'a nazar değdi! Ambulansla hastaneye kaldırdı

Adı sık sık dev kulüplerle anılan Salih Uçan'ın elmacık kemiği kırıldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:25
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Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında sakatlanan Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, oyuna devam edemedi. 
 
Kasımpaşa'nın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın ilk dakikasında aldığı darbe sonucunda yer kalan Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
 
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da Salih Uçan'ın sedyeyle oyundan çıkmasının ardından 4'üncü hakem Emre Kargın'a 'Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!' ifadelerini kullandı.

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Etiketler: salih uçan salih uçan sakatlık
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