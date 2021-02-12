Salih Uçan bombası! 'Bonservisi elindeyken almalıyız'

Kulübü ile kontratı 30 Haziran 2021'de bitecek 27 yaşındaki Salih Uçan, oynadığı futbolla Ziraat Türkiye Kupası maçında kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Alanyaspor'un maçtaki 2. golünü kaydeden yıldız futbolcu, pas dağıtımları, hücuma çıkışları ve takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle ağızlara bir parmak bal çaldı.