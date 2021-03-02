Salih Uçan bombası! G.Saray dediler ama...

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Salih Uçan için Beşiktaş devrede.

02 Mart 2021 Salı - 8:33
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da 7,5 milyon euro'luk kangren Dorukhan Toköz açıklaması dikkat çekti Neden yedek kaldığı ortaya çıktı Larin için sıraya girdiler! 2 talip daha Galatasaray'ın yeni sol beki hazır

Süper Lig devleri bir yandan şampiyonluk için çalışmaları sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncular ön plana çıkarken, bu sezon Alanyaspor'da müthiş bir performans gösteren Salih Uçan devlerin radarında.
 
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'da Beşiktaş ve Galatasaray, transfer için fırsat kollarken, Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcu için ilk adımı attı.
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salin Uçan'ı kadroda görmek istiyor. Başarılı çalıştırıcı, oyuncuyla bir görüşme yaparak bu isteğini Salih'e de iletti.
 
SALİH KARARSIZ
 
Galatasaray da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgileniyor. İki ekibin de peşinde olduğu Salih henüz kararını vermiş değil. Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 29 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: salih uçan beşiktaş galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Koç Trabzonspor maçından sonra itiraf etti! 'Maçı kaybetsin Erol Bulut'u kovalım' Ali Koç Trabzonspor maçından sonra itiraf etti! 'Maçı kaybetsin Erol Bulut'u kovalım'
Şansal Büyüka'nın Mostafa Mohamed iddiası deprem etkisi yarattı! 'Fenerbahçe...'Şansal Büyüka'nın Mostafa Mohamed iddiası deprem etkisi yarattı! 'Fenerbahçe...' Cenk Tosun'un babası resmi teklif aldıkları takımı açıkladı! 'Neden olmasın?'Cenk Tosun'un babası resmi teklif aldıkları takımı açıkladı! 'Neden olmasın?' Fenerbahçe'den scout transferi! Francis Amuzu bombasıFenerbahçe'den scout transferi! Francis Amuzu bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.