Salih Uçan'dan canlı yayında 'transfer' tepkisi

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş 'a 3-0 mağlup olan Alanyaspor'da Salih Uçan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor'un sezonun bir kısmında lider olduğunu belirten Salih Uçan, "Kupa maçını çok önemsiyorduk. Kupa maçını kaybettikten sonra takımın üstünde moralsizlik oldu. Antrenman, sohbet, her yerde üzüntüsünü yaşadık. Kendi aramızda konuştuk ama atlatamadık. Beşiktaş'a karşı sevimsiz... İstediğimizi yapamadık. Alanyaspor liderdi, bunu biz başardık. Trabzonspor 'u deplasmanda iyi oyunla yendik. Galatasaray 'ı deplasmanda iyi oyunla yendik." dedi

Takımın üstünde kara bulutlar olduğunu söyleyen Uçan, "Kupa maçından sonra kara bulut var. İstediğimizi yapamıyoruz. Heyecanlı mı diyeyim, tırsak mı diyeyim, kötü başladık. Gol yedikten sonra toparlayamıyoruz. Alanyaspor olarak kendimizi iyi bulmadım. Beşiktaş'a karşı çok önemli pozisyonlar bulduk, kaçırdık. Arkadaşlarımla ilgili bir şey demiyorum. Bireysel değil, takım olarak kaçırdık. Büyük takımlarla oynarken, bunları atmalıyız. Alanyaspor'u sahaya geri döndürmemiz gerekiyor. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Böyle gidersek, kimse 16 hafta lider olduğumuzu hatırlamaz. İnşallah güzel günler geri gelir." ifadelerini kullandı.