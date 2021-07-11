Salih Uçan'dan sonra ikinci transfer!

11 Temmuz 2021 Pazar - 13:58
Salih Uçan'ı kadrosuna katarak orta sahaya takviye yapan Beşiktaş
, diğer mevkiler için çalışmalarına devam ediyor. Ghezzal, Rosier, Cenk Tosun
ve Aboubakar gibi önemli oyuncuların takımdan ayrılmasının ardından kadroya takviyeye ihtiyaç duyan siyah-beyazlıların Kenan Karaman
'la sözleşme imzaladığı iddia edildi.
A Spor
'un haberine göre; Beşiktaş, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Türk futbolcu Kenan Karaman ile transfer için anlaşma sağladı. Haberde Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, Kenan Karaman'ın kısa bir süre içerisinde Nevzat Demir
Tesisleri'ne gelerek takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.