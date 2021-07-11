Salih Uçan'dan sonra ikinci transfer!

Beşiktaş bonservisi elinde olan Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.

11 Temmuz 2021 Pazar - 13:58
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Salih Uçan'ı kadrosuna katarak orta sahaya takviye yapan Beşiktaş, diğer mevkiler için çalışmalarına devam ediyor. Ghezzal, Rosier, Cenk Tosun ve Aboubakar gibi önemli oyuncuların takımdan ayrılmasının ardından kadroya takviyeye ihtiyaç duyan siyah-beyazlıların Kenan Karaman'la sözleşme imzaladığı iddia edildi.
 
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Türk futbolcu Kenan Karaman ile transfer için anlaşma sağladı. Haberde Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, Kenan Karaman'ın kısa bir süre içerisinde Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

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Etiketler: kenan karaman beşiktaş
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