Salih Uçan'dan sonra Kenan Karaman da Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman 'ı renklerine bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyordu. Başarılı hocanın 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla ilgili olumlu rapor vermesinin ardından yıldız futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandı. Şu anda Türkiye'de tatilde olan ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman'ın 1-2 gün içinde İstanbul 'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi.

GÜNEŞ'İN VAZGEÇİLMEZİ



Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2. Lig'de Fortuna Düsseldorf forması giyen başarılı oyuncu, 29 maçta 2 bin 250 dakika sahada kalma başarısı gösterdi. Kenan Karaman bu süre içinde 7 gol, 2 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Bundesliga'da da 102 maça çıkan milli oyuncu 13 gol attı. Kenan Karman, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre Kenan'ın piyasa değeri 2.5 milyon euro.

ŞAMPİYON SEZONU AÇIYOR

