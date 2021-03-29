Salih Uçan için sürpriz iddia! Yeni adresi...

29 Mart 2021 Pazartesi - 8:15
Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'den genç yaşta Avrupa
'ya transfer olan ancak sonrasında Türkiye'ye dönen Salih Uçan, Alanyaspor formasıyla çıktığı maçlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Trabzonspor’un transfer etmek istediği futbolcunun yeni taliplileri çıktı. Çizme basını, eskiden Roma
ve Empoli’de forma giyen Salih için bazı İtalya
n kulüplerinin devrede olduğunu yazdı
Transfer çalışmalarında Trabzonspor
için öncelikli isimler arasında yer alan Salih Uçan için Galatasaray
ve Beşiktaş
'ın yanı sıra Avrupa'dan da rakipler çıktı. Oyuncunun daha önce forma giydiği İtalya'dan bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiği Çizme basınında yer bulurken, Salih'e Trabzonspor'un 4 yıllık sözleşme teklif ettiği de İtalyan medyasının satırlarına taşındı.