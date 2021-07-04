Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta! 3 yıllık anlaşma

04 Temmuz 2021 Pazar - 11:18
Beşiktaş, prensipte anlaştığı Salih Uçan’ın transferini tamamladı. Aytemiz Alanyaspor’da başarılı maçlar çıkaran ve geçen sezon milli takıma girebilecek isimler arasında gösterilen tecrübeli futbolcunun dün sağlık
kontrolünden geçtiği ve prosedürlerin tamamlandığı dile getirildi. 27 yaşındaki futbolcuyla, son yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme yapıldığı ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, Salih ile birlikte ilk transferini tamamlamış olacak. Kartal’ın yarın başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması beklenen başarılı oyuncuyla ilgili açıklamanın kısa süre içerisinde gerçekleşeceği dile getirildi. Ligde geçen sezon 35 maçta Aytemiz Alanyaspor formasını giyen Salih, oynadığı süre içerisinde 2 gol attı, 6 asist yaptı.