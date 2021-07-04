Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta! 3 yıllık anlaşma

Siyah-beyazlılar, Salih ile birlikte ilk transferini tamamlamış olacak. Kartal’ın yarın başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması beklenen başarılı oyuncuyla ilgili açıklamanın kısa süre içerisinde gerçekleşeceği dile getirildi. Ligde geçen sezon 35 maçta Aytemiz Alanyaspor formasını giyen Salih, oynadığı süre içerisinde 2 gol attı, 6 asist yaptı.