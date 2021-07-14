Salomon Rondon bombası! Beşiktaş...

Takımdan ayrılan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’un yerlerini doldurmaya çalışan Beşiktaş’ın son olarak Salomon Rondon’u gündemine aldığı ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların, Çin Ligi ekiplerinden Dalian’da forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı golcüyle ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi. Salomon Rondon iki yıl önce İngiliz ekibi West Bromwich Albion’dan 18.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin’e gitmişti. Hücum hattını iki tecrübeli golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın, Rondon için önümüzdeki günlerde Çin kulübüne resmi kiralama teklifinde bulunacağı savunuldu.