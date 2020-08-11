Samandıra’da Erol Bulut kanunları! İlk şartı...

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut yeni sezon öncesi uyguladığı antrenman metodları ile sarı lacivertli takımın fizik gücünü en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyor.

11 Ağustos 2020 Salı - 12:16
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Erol Bulut ilk olarak oyuncularına antrenmanlarda en az 4 km koşma şartı koydu. Her çalışmada verileri ölçülen oyuncuların 4 km'den az koşmamaları gerektiğini söyleyen Erol Bulut artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını söyledi.
 
Erol Hoca ayrıca Samandıra’da koyduğu kurallar ile de takım disiplinine verdiği önem gözler önüne seriliyor. Toplanma saatlerine dikkat eden, iki antrenman arası oyuncularının tesiste dinlenmesini isteyen Bulut, yemeklerde de herkesin birarada olması kuralını koydu.
 
 
 
Günü Laktak testi ile geçiren sarı lacivertliler oyuncuların ayrıca yap ölçümleri ve 3 boyutlu vücut analizleri yapıldı. Sarı Lacivertliler yarından itibaren günlük antrenman sayısını da ikiye çıkaracaklar. Topuk Yaylası kampı öncesi bir de hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçeli Futbolcular, kampta ise arttırılmış taktiksel çalışmalara başlayacaklar.
 
 

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