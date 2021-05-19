Samatta Fenerbahçe'nin başına bela oldu!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen oynadığı futbolla resmen hayal kırıklığı yaratan Samatta Emre Belözoğlu'nun başına bela oldu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 9:25 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 9:28
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Süper Lig’de 2020-21 sezonunda üçüncü olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe’de başa bela olan futbolcular konvoyuna katılan Mbwana Samatta, yönetimin ve Emre Belözoğlu’nun keyfini kaçırıyor.
 
KADROYA GİREMEDİ
 
Büyük umutlarla Aston Villa’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı oyuncu Emre Belözoğlu’nun görev yaptığı son 10 maçın sadece ilk ikisinde direkt 11’de sahaya çıkmış, bunun dışında Erzurumspor maçının 70. dakikasında ve ligin son haftasında Kayseri maçının 72. dakikasında oyuna alınmıştı.
 
Kiralık sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Samatta için F.Bahçe anlaşma gereği yazın Aston Villa’ya 6 milyon Euro ödeyecek ve futbolcunun bonservisini alacak. Ayrıca Samatta ile de üç yıllık sözleşme imzalanıp her sezon 2.7 milyon Euro garanti para ödenecek. Toplam maliyeti 17.75 milyon Euro’yu bulacak olan ancak bir türlü istenen performansı sergileyemeyen oyuncuyu yeni sezonra Emre Belözoğlu’nun takımda istemediği, bu oyuncudan kurtulmanın yollarının arandığı gelen haberler arasında.
 
6 GOL ATTI
 
Takımın en pahalı oyuncularından biri olmasına rağmen son derece verimsiz bir dönem geçiren Samatta için satış ve kiralama dahil her türlü formül masaya yatırılacak. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 27 maçta 5, kupada 3 maçta 1 gol kaydetti. (Hürriyet)

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Etiketler: samatta fenerbahçe
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