Samatta Fenerbahçe'nin başına bela oldu!

Süper Lig’de 2020-21 sezonunda üçüncü olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe’de başa bela olan futbolcular konvoyuna katılan Mbwana Samatta, yönetimin ve Emre Belözoğlu’nun keyfini kaçırıyor.

KADROYA GİREMEDİ

6 GOL ATTI

Takımın en pahalı oyuncularından biri olmasına rağmen son derece verimsiz bir dönem geçiren Samatta için satış ve kiralama dahil her türlü formül masaya yatırılacak. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 27 maçta 5, kupada 3 maçta 1 gol kaydetti. (Hürriyet)