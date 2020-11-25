Samatta ile özel görüşme

Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut , ligde 5 maçtır gol atamadığı için yedeğe çekilen Samatta ile özel bir görüşme yaptı.

Usta hocanın, 27 yaşındaki Tanzanyalı forvete, "Bu senin yeniden kendini gösterme fırsatın olabilir. Bazı suskunluklar büyük maçlarda patlar. Senden de böyle bir çıkış bekliyorum. Formayı aldığında bana kendini göster" diyerek motive ettiği bildirildi.