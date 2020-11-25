Samatta ile özel görüşme

Son haftalarda formsuz olan Samatta ile özel bir görüşme yapan Erol Bulut, öğrencisiyle yakından ilgilendi.

25 Kasım 2020 Çarşamba - 12:37
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Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, ligde 5 maçtır gol atamadığı için yedeğe çekilen Samatta ile özel bir görüşme yaptı.
 
Usta hocanın, 27 yaşındaki Tanzanyalı forvete, "Bu senin yeniden kendini gösterme fırsatın olabilir. Bazı suskunluklar büyük maçlarda patlar. Senden de böyle bir çıkış bekliyorum. Formayı aldığında bana kendini göster" diyerek motive ettiği bildirildi.
 
Samatta'nın da "Beklentilerin farkındayım. Şans verirseniz bunu iyi kullanmak için elimden geleni yapacağım" cevabı verdiği gelen haberler arasında.
 

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Etiketler: samatta erol bulut
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