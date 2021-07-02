Samatta'ya sürpriz talip!

Premier Lig ekibi Aston Villa 'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sadece 5 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu.

MSV Foot'ta yer alan habere göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Ayrıca, birçok Belçika kulübünün de Samatta'nın durumunun yakından takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon euro bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.