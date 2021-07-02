Samatta'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Samatta için Lens devreye girdi.

02 Temmuz 2021 Cuma - 11:49
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Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sadece 5 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu.
 
MSV Foot'ta yer alan habere göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Ayrıca, birçok Belçika kulübünün de Samatta'nın durumunun yakından takip ettiği kaydedildi.
 
Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon euro bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
 
TP Mazembe, Genk, Aston Villa formaları da giyen 28 yaşındaki Tanzanyalı, kariyerinde oynadığı 279 resmi maçta 104 gol atıp 27 asist yaptı. 

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Etiketler: samatta lens
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